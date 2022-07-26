Липень, 26 в 11:31

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який погрожував вбивством власній дружині. За даними слідства, подружжя вже кілька місяців жило окремо та перебувало у процесі розірвання шлюбу. Підозрюваний запросив жінку до себе, пообіцявши підписати необхідні документи, однак у квартирі почав з’ясовувати з нею стосунки та погрожувати ножем. Зараз дивляться Для залякування чоловік прикріпив до стелі мотузку, імітуючи знаряддя для повішання, та вимагав від потерпілої, щоб вона наклала на себе руки.

– До поліції Києва звернулась перехожа та повідомила, що на вулиці чутно, як з будинку на проспекті Георгія Ґонгадзе жінка кричить про допомогу. На місце події негайно прибули спецпризначенці та оперативники Подільського управління поліції. Правоохоронці швидко встановили квартиру, з якої лунали крики, та розпочали перемовини з її власником, – повідомили у поліції.

Правоохоронці негайно зламали двері та увійшли до оселі. На зустріч поліцейським вибігла дружина господаря, яка плакала та просила її захистити.

Дізнавачі за погодженням із Подільською окружною прокуратурою повідомили 40-річному киянину про підозру за ч. 1 ст. 129 Кримінального кодексу України – погроза вбивством.

Санкція статті передбачає арешт до шести місяців або обмеження волі на строк до двох років.