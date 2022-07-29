Липень, 28 в 21:10

Дніпропетровська область потрапила під вогонь російської армії. Окупанти декілька разів обстріляли регіон, внаслідок чого загинув 28-річний хлопець та ще поранено двох мирних жителів.

Їх доставили до лікарні у стані середньої тяжкості. Про це заявив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

За його словами, з РСЗВ Ураган росіяни вдарили по агропідприємству в Широківській громаді. На місці обстрілу спалахнула пожежа: загорілась суха трава на площі 4 га.

Зараз дивляться

В Апостолівській, Зеленодольській, Великомихайлівській громадах обійшлось без постраждалих людей. У Великомихайлівській ТГ розпочалась пожежа на площі близько 10 га.