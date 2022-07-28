Липень, 28 в 20:49

У Миколаєві під час повітряної тривоги у четвер, 28 липня, пролунали кілька вибухів. Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Оновлено о 20.47. Керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що окрім влучання у приватний сектор, ворог поцілив у пункт видачі гуманітарної допомоги.

Оновлено о 20.44. Мер повідомив, що ворог влучив у приватний сектор, внаслідок чого пошкоджені житлові будинки. На місця виїхали рятувальники.

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Він закликав людей залишатися в укриттях, адже у місті досі лунає повітряна тривога. Міський голова додав, що більше інформації про наслідки обстрілу повідомить згодом.

У мережі очевидці публікують фото, на яких видно клуби диму.

Вранці 28 липня російські війська вже атакували Миколаїв – три ворожі ракети майже вщент зруйнували школу в Корабельному районі. Поранення дістав охоронець школи.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 155-ту добу.

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Джерело: Олександр Сєнкевич