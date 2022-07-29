Липень, 29 в 9:23

Вранці 29 липня російські військові знову завдали ракетного удару по Кіровоградщині. Про це повідомив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

За його словами, над селом Миронівка Світловодської громади ППО збила крилату ракету. Вона розлетілася уламками по селищу.

Наразі на місці працює слідчо-оперативна група, тип ракети встановлюють.

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Також Андрій Райкович додав, що внаслідок вчорашніх прильотів двох Калібрів, за ранковою інформацією медиків, із 25 госпіталізованих одна людина залишається в дуже тяжкому стані, д’евять – в тяжкому, решта – середній ступінь тяжкості.

Всі стабілізовані, під постійним наглядом медиків.

Фото: Андрій Райкович