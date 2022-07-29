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ППО відбила атаку: окупанти завдали удару по Кіровоградщині

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
ППО відбила атаку: окупанти завдали удару по Кіровоградщині

Вранці 29 липня російські військові знову завдали ракетного удару по Кіровоградщині. Про це повідомив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

За його словами, над селом Миронівка Світловодської громади ППО збила крилату ракету. Вона розлетілася уламками по селищу.

Наразі на місці працює слідчо-оперативна група, тип ракети встановлюють.

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Також Андрій Райкович додав, що внаслідок вчорашніх прильотів двох Калібрів, за ранковою інформацією медиків, із 25 госпіталізованих одна людина залишається в дуже тяжкому стані, девять – в тяжкому, решта – середній ступінь тяжкості.

Всі стабілізовані, під постійним наглядом медиків.

Фото: Андрій Райкович

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