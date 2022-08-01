Серпень, 01 в 6:29

Поблизу окупованого Скадовська, що в Херсонській області, горять склади російської армії.

Про це повідомив Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримськотатарського народу.

На його думку, це результат ракетних ударів із американських систем HIMARS.

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– Горять склади російської армії поблизу окупованого Скадовська. Очевидно, це результат нових ударів ракет HIMARS, – сказав Чубаров.

Він також зауважив, що відстань від Скадовська до адміністративної лінії з Кримом (трасою) – близько 80 кілометрів.

Крім того, за його словами звуки вибухів чули в Севастополі. Згодом він додав, що це були сигнальні ракети.

Нагадаємо, що кілька днів тому ЗСУ високоточними ударами знищили залізничний ешелон окупантів, який перевозив живу силу та техніку на залізничну станцію Брилівка, Херсонської області.

Фото: Рефат Чубаров