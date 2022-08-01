Серпень, 01 в 18:40

Внаслідок чергового масованого обстрілу одного з районів Миколаєва поранено декількох мирних жителів. Інформація щодо можливих загиблих ще уточнюються. Пошкоджено житлові будинки, автомобілі та медичні заклади.

За даними Офісу генерального прокурора, у ніч з 31 липня на 1 серпня російські військові знову обстріляли місто. На місці події досі працюють слідчі, поліцейські, прокурори та професійні експерти.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України), за яке передбачено тюремне ув’язнення до 15 років або довічне позбавлення волі.

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