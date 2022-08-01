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Факти / Надзвичайні події

Війська НАТО у Косові приведені у бойову готовність, лунають постріли біля КПП Брняк

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Війська НАТО у Косові приведені у бойову готовність, лунають постріли біля КПП Брняк
Фото: Факти ICTV

Війська НАТО у частково визнаному Косові приведені у підвищену бойову готовність, повідомляють іноземні видання.

Сербські ЗМІ повідомляють, що постріли лунають і в селі Банье, яке розташоване неподалік від переправи Брняк.

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