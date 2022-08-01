Війська НАТО у Косові приведені у бойову готовність, лунають постріли біля КПП Брняк

Серпень, 01 в 0:02

Війська НАТО у частково визнаному Косові приведені у підвищену бойову готовність, повідомляють іноземні видання.

Сербські ЗМІ повідомляють, що постріли лунають і в селі Банье, яке розташоване неподалік від переправи Брняк.

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У МЗС радять українцям утриматись від відвідування південних районів Сербії та уникати місць масового скупчення, повідомив речник відомства Олег Ніколенко.

Армія Косова планує опівночі напасти на північну частину Сербії, заявив президент Сербії Александар Вучич. За його словами, країна ніколи не перебувала у складнішій та важчій ситуації, ніж зараз.