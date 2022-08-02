Серпень, 02 в 16:13

На Івано-Франківщині викрили співробітників благодійної організації, які продавали гумдопомогу. Фігуранти торгували автомобілями, призначеними для ЗСУ.

Про це повідомили у Національній поліції.

За даними слідства, представники фонду ввозили на територію України товарно-матеріальні цінності та транспортні засоби під виглядом гуманітарної допомоги. Однак використовували їх не за призначенням, а реалізовували з метою отримання прибутку.

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Відомо, що вони продали три транспортні засоби, які ввезли в Україну як гумдопомогу, за $20 тис.

Продавали автомобілі для ЗСУ: на Прикарпатті затримали співробітників фонду / 2 фотографии

Правоохоронці затримали чоловіків під час отримання грошей за автомобілі для військових. Під час обшуків виявили та вилучили мобільні телефони, чорнові записи та дев’ять автомобілів, які зловмисники планували продати за аналогічною схемою.

За викритим фактом слідчі ГУНП в Івано-Франківській області розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 201-2 (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги) ККУ.

Нині чоловікам готується оголошення про підозру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до семи років.