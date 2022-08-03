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Факти / Надзвичайні події

Російська армія обстріляла Чугуїв: поранені мирні жителі, пошкоджений житловий будинок

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Російська армія обстріляла Чугуїв: поранені мирні жителі, пошкоджений житловий будинок
Фото: Офіс генпрокурора

У Харківській області російська армія вдарила по Чугуєву з реактивних систем залпового вогню Ураган. Внаслідок ворожих обстрілів загинув чоловік і поранені дві жінки.

За даними Офісу генерального прокурора, пошкоджений багатоквартирний житловий будинок. Наразі на місцях обстрілів працюють слідчі та професійні фахівці.

Фото: Офіс генпрокурора

Прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України), за яке передбачено тюремне ув’язнення до 15 років або довічне позбавлення волі.

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В Офісі генерального прокурора просять свідків воєнних злочинів Росії фіксувати на фото та відеозаписи, а також надсилати докази на спеціальний сайт.

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Джерело: Офіс генпрокурора
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