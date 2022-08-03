Серпень, 03 в 18:24

У Харківській області російська армія вдарила по Чугуєву з реактивних систем залпового вогню Ураган. Внаслідок ворожих обстрілів загинув чоловік і поранені дві жінки.

За даними Офісу генерального прокурора, пошкоджений багатоквартирний житловий будинок. Наразі на місцях обстрілів працюють слідчі та професійні фахівці.

Прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України), за яке передбачено тюремне ув’язнення до 15 років або довічне позбавлення волі.

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В Офісі генерального прокурора просять свідків воєнних злочинів Росії фіксувати на фото та відеозаписи, а також надсилати докази на спеціальний сайт.