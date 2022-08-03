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Російські “куратори” прозвали Професором: в Одесі викрили чергового зрадника

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Російські “куратори” прозвали Професором: в Одесі викрили чергового зрадника
Фото: Depositphotos

В Одесі викрили агента з позивним Професор, який надавав інформацію російським спецслужбам про розташування блокпостів, командних пунктів, правоохоронних органів, військових об’єктів.

За даними Офісу генерального прокурора, чоловіка завербували представники ФСБ РФ після 24 лютого – день повномасштабного вторгнення російської армії в Україну. Від “кураторів” він дістав позивний Професор.

Чоловік повідомляв ворогу про кількість та місця ударів російськими ракетами через месенджер. Професор також займався вербуванням жителів Одеської області, щоб вони співпрацювали зі спецслужбами РФ.

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Інформатора затримали під час виконання чергового завдання ворога. Під час обшуків у нього вилучили мобільний телефон.

Наразі зловмиснику хочуть повідомити про підозру та обрати запобіжний захід. Триває досудове розслідування за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України), за яку передбачено тюремне ув’язнення до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Джерело: Офіс генпрокурора
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