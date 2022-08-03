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Розбещував неповнолітніх та створював дитячу порнографію: у Києві засудили чоловіка до 10 років

Валентина Чорна, редакторка стрічки
київська міська прокуратура
Фото: Прокуратура Києва

У Києві до 10 років позбавлення волі засуджено чоловіка, який розбещував малолітніх дівчат та створював дитячу порнографію.

За даними слідства, з квітня по грудень 2019 року 43-річний обвинувачений знайомився у соціальній мережі з дівчатами (віком від 10 до 16 років) та входив до них у довіру.

– Надалі під час листування чоловік проводив із ними розмови на сексуальні теми, розповідав відверті історії сексуального змісту та демонстрував фотографії порнографічного характеру. Також зловмисник примушував їх робити та надсилати йому власні фотографії в оголеному вигляді з моделюванням сексуальної поведінки, при цьому агресивно реагував на відмову, – повідомили в прокуратурі.

Із двома потерпілими чоловік мав особисті зустрічі, під час яких заманював дівчат у безлюдні місця, де вчиняв розпусні дії.

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Досудовим розслідуванням встановлено 10 потерпілих, щодо яких зловмисник вчинив злочини сексуального характеру.

– Проти чоловіка було відкрито провадження за фактами розбещення малолітніх та неповнолітніх дітей, розповсюдження серед них зображень порнографічного характеру, примушування до участі у створенні дитячої порнографії та вчинення до них насильницьких дій сексуального характеру (ч. 2 ст. 156, ч. 4 ст. 153, ч. 2 ст. 301, ч. 3 ст. 301, ч. 4 ст. 301, ч. 5 ст. 301 Кримінального кодексу України), – повідомили в прокуратурі.

На судовому засіданні обвинувачений свою провину не визнав. Крім 10 років позбавлення волі, чоловіку заборонено обіймати посади в освітніх закладах для дітей дошкільного та шкільного віку, пов’язані з безпосереднім спілкуванням із дітьми, строком на 3 роки. Наразі обвинувачений перебуває під вартою.

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Джерело: Прокуратура Києва
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