Серпень, 03 в 17:46

У Донецькій області викрили двох жителів Слов’янська, які здавали ворогу інформацію про переміщення, позиції техніки та військових Збройних сил України.

Щоб уточнити та надіслати координати на місцевості жінка використовувала мобільні додатки.

Вона звернулась за допомогою до свого знайомого. Надалі отриману від нього інформацію з геолокацією жителька надіслала російському “куратору”. Обох громадян України затримали.

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Слідчі повідомили їм про підозру за фактом поширення інформації про переміщення та розташування ЗСУ (ч. 3 ст. 114-2 КК України), за яке передбачено тюремне ув’язнення до 12 років. Наразі триває досудове розслідування.