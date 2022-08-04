Вдарила сковорідкою та запхнула голову у смітник: кримчанка побила чоловіка за підтримку війни в Україні

Серпень, 04 в 11:34

Кримчанка жорстоко побила свого чоловіка через те, що він підтримував війни в Україні.

За допомогою сковорідки та відра зі сміттям вона намагалася вправити йому мізки. Вона спочатку вдарила чоловіка, а потім запхнула його голову у відро зі сміттям.

Три роки подружжя проживало разом на той час, коли конфлікт між ними на тему війни закінчився перемогою дружини.

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Далі кримчанка садовою лопатою зрубала усі прапори з Z та V у оселі та на подвір’ї, а потім облила авто чоловіка бензином та стерла всі “патріотичні” наклейки.

Чоловік, коли прийшов до тями, звернувся до поліції. Він заявив, що придбає нові стікери і далі боротиметься за свої політичні погляди.

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Джерело: Mash

Фото: Mash