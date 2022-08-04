Серпень, 04 в 20:05

У Києві судитимуть чоловіка за розбещення 7-річної дівчинки.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

Наприкінці травня цього року столичні поліцейські отримали повідомлення про те, що в одній із багатоповерхівок Подільського району невідомий чоловік вчинив протиправні дії стосовно малолітньої дитини.

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За даними слідства, дівчинка на вулиці гралася з собакою, а коли господар тварини зібрався йти додому, то запросив дитину піти разом з ними. Щойно малолітня опинилась у квартирі зловмисника, він вчинив стосовно неї розпусні дії.



Співробітники ювенальної превенції затримали підозрюваного. Ним виявився 27-річний уродженець Миколаївщини, котрий приїхав до Києва та оселився в одному будинку з дитиною.

Відомо, що він нещодавно звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за вбивство рідного брата.

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 156 КК України (розпусні дії, вчинені відносно малолітньої особи).

Наразі досудове розслідування завершено та матеріали кримінального провадження разом із обвинувальним актом скеровано до суду для розгляду справи по суті.

Фігурант перебуває під вартою, йому загрожує до восьми років за ґратами.

Нещодавно у Києві засудили чоловіка до 10 років позбавлення волі за розбещення малолітніх дівчат та створення дитячої порнографії.

Джерело: поліція Києва

Фото: поліція Києва