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Факти / Надзвичайні події

Переправляли моряків через кордон “заднім числом”: на Одещині викрили схему

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
сбу,

На Одещині викрили схему незаконного переправлення через державний кордон моряків до Європейського Союзу.

Про це повідомили в управлінні СБУ в Одеській області.

За їхніми даними, “клієнтами” каналу були переважно військовозобов’язані морських спеціальностей, які мали намір уникнути мобілізації в період воєнного стану.

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Організував схему один з керівників судноремонтної та крюінгової компаній однієї з країн ЄС.

Відомо, що основною метою ділків було забезпечення європейського судноремонтного підприємства кваліфікованою робочою силою, саме тому “клієнти” мали фахову кваліфікацію або моряка, або спеціалістів з ремонту морських суден.

Одна така послуга для потенційного призовника оцінювалася у $3 тис. Схемою вже встигли скористатися понад 20 людей.

Поза пунктами пропуску призовники діставалися невизнаного Придністров’я, де “моряків” зустрічали місцеві представники правоохоронних органів, які забезпечували подальше безперешкодне переправлення чоловіків до Молдови, проставляючи відмітки про перетин державного кордону “заднім числом” – датою до заборони виїзду з України чоловіків призовного віку.

Далі “нелегали” вирушали регулярними автобусними рейсами до однієї з країн ЄС, де ділки отримували додаткову оплату від представника судноремонтної компанії-замовника.

СБУ затримали українського спільника нелегального трафіку та водія, який доставляв нелегалів до місця перетину держкордону, “на гарячому” під час спроби незаконного переправлення трьох втікачів.

У межах кримінального провадження за ч.3 ст.332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) КК України тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочинної діяльності. Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру.

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