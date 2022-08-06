Потужна злива у Санкт-Петербурзі знесла зупинку з жінкою, а з каналізації вдарив фонтан
Російське місто Санкт-Петербург накрив потужний дощ з градом у суботу, 6 серпня. Ще заздалегідь місцева влада попереджала про помаранчевий рівень небезпеки.
Петербург занурився у темряву після 15.00 за місцевим часом. У прибережних районах міста пориви вітру перевищували 20 м/сек.
У деяких районах видимість становила близько двох метрів, автомобілісти рухалися дуже повільно та обережно.
Від стихії не витримали високовольтні дроти та дерева. У мережі публікують знімки припаркованих машин, на які звалилися дерева.
У деяких місцях пройшов град, розміром з горох та перепелине яйце.
Повідомляють, що на одному з проспектів поривом вітру знесло зупинку, внаслідок чого постраждала жінка. На оприлюднених знімках видно людину, яка лежить на тротуарі в оточені розбитого скла. Їй надають допомогу.
Повідомляється, що по місту підтопило багато магазинів та будівель, зокрема наповнився водою вестибюль станції метро Площа Повстання біля Московського вокзалу.
Кількість опадів, що вилилася в Петербурзі під час грози, виявилося настільки великою, що з нею не справляється зливова каналізація.
Санкт Петербург. рф. На відео “велічіє”.
Навіщо витрачати гроші на водовідведення якщо можна потратити на зброю для вбивства людей в сусідній країні. pic.twitter.com/UAcFT7D9oS
— проповідник Служби Божої (@preacher_SBU) August 6, 2022
У мережі з’явилося відео потужного грязьового фонтану з-під землі розміром у кілька поверхів через перезавантаження системи каналізації.
Видання Фонтанка з посиланням на Водоканал Петербурга повідомило, що система каналізації працює у режимі максимального гідравлічного навантаження по всій території міста через потужну зливу.