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Вдарив ножем у груди: на Харківщині засудили чоловіка за вбивство племінника

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Вдарив ножем у груди: на Харківщині засудили чоловіка за вбивство племінника
Фото: Depositphotos

У Харківській області суд визнав винним у вбивстві 49-річного чоловіка, який позбавив життя свого племінника. Вдома між ними виник конфлікт, який переріс у бійку. Господар будинку схопив ніж і завдав племіннику удар по грудній клітині, внаслідок чого він загинув на місці.

За даними Харківської обласної прокуратури, під час судового розгляду фігурант справи визнав свою вину та заявив про щире каяття.

Суд виніс жителю Лозової обвинувальний вирок, визнавши його винним в умисному вбивстві (за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України).

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Йому призначили покарання, згідно з яким чоловік проведе сім років та шість місяців у в’язниці. Наразі триває термін, під час якого чоловік ще може подати апеляційне оскарження.

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Джерело: Харківська обласна прокуратура

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