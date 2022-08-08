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Обстріли Бахмута, Соледара і Селидового: є загиблі та поранені, пошкоджено лінії електропередач

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Обстріли Бахмута, Соледара і Селидового: є загиблі та поранені, пошкоджено лінії електропередач
Фото: Офіс генпрокурора

У Донецькій області російські військові обстріляли міста Бахмут, Соледар, Селидове та село Опитне. Внаслідок ворожих атак загинуло четверо мирних жителів та ще шестеро дістали осколкові поранення.

За даними Офісу генерального прокурора, обстрілами пошкоджено багато житлових будинків, господарські споруди, лінії електропередач та об’єкти цивільної інфраструктури.

Фото: Офіс генпрокурора

Прокуратура розпочала досудове розслідування у шести кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України), найбільше покарання за яке передбачає тюремне ув’язнення до 15 років або довічне позбавлення волі.

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В Офісі генерального прокурора закликають свідків воєнних злочинів Російської Федерації фіксувати на фото та відео, а також надсилати докази на спеціальний сайт.

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Джерело: Офіс генпрокурора
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