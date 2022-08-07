Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події

У Полтаві 14-річна дівчинка народила дитину – розпочато розслідування

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
У Полтаві 14-річна дівчинка народила дитину – розпочато розслідування
Фото: Pexels

У Полтаві 14-річна школярка народила дитину. За фактом вагітності неповнолітньої розпочато досудове розслідування.

Про це повідомляє прес-служба Полтавської обласної прокуратури.

– До правоохоронних органів Полтави від медичних працівників пологового відділення однієї з лікарень міста надійшла інформація про госпіталізацію вагітної 14-річної мешканки Полтавського району. Вказаний факт перевірятиметься під час розслідування кримінального провадження, зареєстрованого за ч. 1 ст. 155 КК України, – йдеться у повідомленні.

Також у прокуратурі додали, що зараз неповнолітня дівчинка та її новонароджена дитина перебувають у лікарні. За їхнім станом спостерігають лікарі.

Зараз дивляться
Читайте
14-річна українка вагітна від окупанта-ґвалтівника, але вона не може зробити аборт

Джерело: Полтавська обласна прокуратура

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка