У Полтаві 14-річна дівчинка народила дитину – розпочато розслідування

Серпень, 07 в 15:45

У Полтаві 14-річна школярка народила дитину. За фактом вагітності неповнолітньої розпочато досудове розслідування.

Про це повідомляє прес-служба Полтавської обласної прокуратури.

– До правоохоронних органів Полтави від медичних працівників пологового відділення однієї з лікарень міста надійшла інформація про госпіталізацію вагітної 14-річної мешканки Полтавського району. Вказаний факт перевірятиметься під час розслідування кримінального провадження, зареєстрованого за ч. 1 ст. 155 КК України, – йдеться у повідомленні.

Також у прокуратурі додали, що зараз неповнолітня дівчинка та її новонароджена дитина перебувають у лікарні. За їхнім станом спостерігають лікарі.

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Джерело: Полтавська обласна прокуратура