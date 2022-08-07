У Полтаві 14-річна дівчинка народила дитину – розпочато розслідування
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У Полтаві 14-річна школярка народила дитину. За фактом вагітності неповнолітньої розпочато досудове розслідування.
Про це повідомляє прес-служба Полтавської обласної прокуратури.
– До правоохоронних органів Полтави від медичних працівників пологового відділення однієї з лікарень міста надійшла інформація про госпіталізацію вагітної 14-річної мешканки Полтавського району. Вказаний факт перевірятиметься під час розслідування кримінального провадження, зареєстрованого за ч. 1 ст. 155 КК України, – йдеться у повідомленні.
Також у прокуратурі додали, що зараз неповнолітня дівчинка та її новонароджена дитина перебувають у лікарні. За їхнім станом спостерігають лікарі.
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Джерело: Полтавська обласна прокуратура