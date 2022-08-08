Рашисти обстріляли харківську ТЕЦ-3, підприємство зазнало пошкоджень
Російські загарбники у неділю, 7 серпня, обстріляли харківську ТЕЦ-3.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі національного телемарафону повідомив, що підприємство внаслідок обстрілів зазнало пошкоджень.
— Ми працюємо з містом і районами над відновленням критичної інфраструктури. Ворог нещодавно пошкодив ТЕЦ-3 у місті Харкові. Це одне з великих підприємств, які забезпечують майже третину міста Харкова теплоносієм і, відповідно, гарячою водою, — сказав він.
За словами Синєгубова, Харківщина звертатиметься до уряду з проханням надати фінансування для відновлення критичної інфраструктури та підготувати місто й область до зимового періоду.
Увечері, 7 серпня російські загарбники обстріляли Харків. У місті пролунали кілька вибухів. За словами мера Харкова Ігоря Терехова, обстріляли Київський район. Сталося щонайменше сім вибухів.
8 серпня рашисти знову обстріляли Харків. Станом на 11.00 відомо про одного загиблого та одного пораненого через ворожу атаку.
Джерело: Олег Синєгубов
Фото: Sergey Prisakar