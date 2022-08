Як виглядає зруйнована авіабаза РФ у Криму – перші супутникові знімки

У мережі з’явилися перші супутникові знімки авіабази РФ в анексованому Криму після вибухів там 9 серпня.

Їх опублікував український спеціаліст OSINT у Twitter.

Знімки демонструють значну кількість знищеної авіації російських військ.

Let me be the first one.

And yeah, what air defence doing?

Burn, Russians, burn. pic.twitter.com/uLltDD3Z46

— Kriegsforscher (@OSINTua) August 10, 2022