Як виглядає зруйнована авіабаза РФ у Криму – перші супутникові знімки

Серпень, 10 в 22:56

У мережі з’явилися перші супутникові знімки авіабази РФ в анексованому Криму після вибухів там 9 серпня.

Їх опублікував український спеціаліст OSINT у Twitter.

Знімки демонструють значну кількість знищеної авіації російських військ.

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Let me be the first one. And yeah, what air defence doing? Burn, Russians, burn. pic.twitter.com/uLltDD3Z46 — Kriegsforscher (@OSINTua) August 10, 2022

Мілітарний зазначає, що на базі біля Новофедорівки Росія в основному розміщувала багатоцільові винищувачі Су-30СМ, тактичні розвідники Су-24МР, військово-транспортний Ил-76 та іншу авіатехніку.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Криму на військовому аеродромі росіян у селищі Новофедорівка Сакського району пролунало кілька вибухів у вівторок, 9 серпня. Факти ICTV публікували перші версії та заяви стосовно інцинденту.

Фото: OSINT