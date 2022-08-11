Як виглядає зруйнована авіабаза РФ у Криму – перші супутникові знімки
У мережі з’явилися перші супутникові знімки авіабази РФ в анексованому Криму після вибухів там 9 серпня.
Їх опублікував український спеціаліст OSINT у Twitter.
Знімки демонструють значну кількість знищеної авіації російських військ.
Let me be the first one.
And yeah, what air defence doing?
Burn, Russians, burn. pic.twitter.com/uLltDD3Z46
— Kriegsforscher (@OSINTua) August 10, 2022
Мілітарний зазначає, що на базі біля Новофедорівки Росія в основному розміщувала багатоцільові винищувачі Су-30СМ, тактичні розвідники Су-24МР, військово-транспортний Ил-76 та іншу авіатехніку.
Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Криму на військовому аеродромі росіян у селищі Новофедорівка Сакського району пролунало кілька вибухів у вівторок, 9 серпня. Факти ICTV публікували перші версії та заяви стосовно інцинденту.
Фото: OSINT