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Факти / Надзвичайні події

Як виглядає зруйнована авіабаза РФ у Криму – перші супутникові знімки

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Як виглядає зруйнована авіабаза РФ у Криму – перші супутникові знімки

У мережі з’явилися перші супутникові знімки авіабази РФ в анексованому Криму після вибухів там 9 серпня.

Їх опублікував український спеціаліст OSINT у Twitter.

Знімки демонструють значну кількість знищеної авіації російських військ.

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Мілітарний зазначає, що на базі біля Новофедорівки Росія в основному розміщувала багатоцільові винищувачі Су-30СМ, тактичні розвідники Су-24МР, військово-транспортний Ил-76 та іншу авіатехніку.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Криму на військовому аеродромі росіян у селищі Новофедорівка Сакського району пролунало кілька вибухів у вівторок, 9 серпня. Факти ICTV публікували перші версії та заяви стосовно інцинденту.

Фото: OSINT 

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