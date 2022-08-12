Серпень, 11 в 22:48

11 серпня в окупованій Ясинуватій на Донеччині чути вибухи та повідомляється про масштабну пожежу.

Про це стало відомо з місцевих Telegram-каналів.

За словами місцевих жителів, був “приліт” у місто. Наразі інформація потребує підтвердження.

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Проте на відео можна почути кілька вибухів, після яких на горизонті підіймається білий дим.

Раніше повідомлялося, що в окупованій Новій Каховці пролунали вибухи. За попередніми даними, є влучання по позиціях російських військових.