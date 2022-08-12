У Чорногорії чоловік після родинної сварки стріляв у перехожих – 11 людей загинуло

Серпень, 12 в 20:24

У селищі Медовіна біля старої столиці Чорногорії сталася стрілянина, внаслідок якої загинуло 11 людей, 6 – поранено.

Трагедії передував сімейний конфлікт, після якого нападник влаштував жорстоку стрілянину на вулиці.

Нападник також стріляв у поліцію і був убитий у ході сутички.

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За неофіційною інформацією, нападник – 34-річний чоловік, який також стріляв у дітей.

Від очевидців на місці події стало відомо, що нападник ходив по населеному пункту і безладно стріляв у громадян, які там випадково опинилися.

До речі, у чорногорській Підгориці, в кафе під назвою Руски Бар, на робочому одязі офіціантів зображена окупаційна символіка росіян – літера Z.

Джерело: RTCG