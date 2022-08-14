Серпень, 13 в 22:19

В центрі Відня сталася ДТП за участі начебто українських дипломатів – їхнє авто на світлофорі влетіло в автомобіль німецьких туристів.

Про це повідомило видання Kronen Zeitung.

Видання зазначає, що німецькі туристи зупинилися на червоне світло світлофора на Віденському кільці і зараз ззаду в їхню машину влітає автомобіль. На місце ДТП прибула поліція, але винуватці вирішили втекти і почалася гонитва, яка завершилася біля будівлі парламенту.

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Джерело Kronen Zeitung повідомило, що в машині нібито були високопоставлені українські дипломати. А в поліції заявили, що водій був п’яний – тест показав понад 2 проміле.

Якщо посольство України у Відні не зніме дипломатичну недоторканність з підозрюваних, вони залишаться юридично безкарними.

Речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що наразі відомство з’ясовує обставини дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася в Австрії за участі автомобіля українського військового аташе.

Українське посольство повністю співпрацює з австрійською поліцією та учасниками ДТП.

– Позиція МЗС України чітка: дипломатичний статус не надає право співробітникам українських дипломатичних установ порушувати правила дорожнього руху та наражати інших на небезпеку, – наголосив Олег Ніколенко.

За його словами, рішення про подальші кроки щодо учасника ДТП ухвалять за підсумками розслідування.

14 червня вночі у Польщі внаслідок ДТП помер 53-річний українець. На нього неподалік польсько-білоруського кордону наїхав автомобіль.

Джерело: Kronen Zeitung, Олег Ніколенко