У МЗС з’ясовують обставини ДТП за участю українських дипломатів у Відні
В центрі Відня сталася ДТП за участі начебто українських дипломатів – їхнє авто на світлофорі влетіло в автомобіль німецьких туристів.
Про це повідомило видання Kronen Zeitung.
Видання зазначає, що німецькі туристи зупинилися на червоне світло світлофора на Віденському кільці і зараз ззаду в їхню машину влітає автомобіль. На місце ДТП прибула поліція, але винуватці вирішили втекти і почалася гонитва, яка завершилася біля будівлі парламенту.
Джерело Kronen Zeitung повідомило, що в машині нібито були високопоставлені українські дипломати. А в поліції заявили, що водій був п’яний – тест показав понад 2 проміле.
Якщо посольство України у Відні не зніме дипломатичну недоторканність з підозрюваних, вони залишаться юридично безкарними.
Речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що наразі відомство з’ясовує обставини дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася в Австрії за участі автомобіля українського військового аташе.
Українське посольство повністю співпрацює з австрійською поліцією та учасниками ДТП.
– Позиція МЗС України чітка: дипломатичний статус не надає право співробітникам українських дипломатичних установ порушувати правила дорожнього руху та наражати інших на небезпеку, – наголосив Олег Ніколенко.
За його словами, рішення про подальші кроки щодо учасника ДТП ухвалять за підсумками розслідування.
14 червня вночі у Польщі внаслідок ДТП помер 53-річний українець. На нього неподалік польсько-білоруського кордону наїхав автомобіль.
Джерело: Kronen Zeitung, Олег Ніколенко