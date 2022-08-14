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Факти / Надзвичайні події

У російській Казані спалахнула пожежа на заводі Хітон: що відомо

Юля Захарченко, редакторка стрічки
У російській Казані спалахнула пожежа на заводі Хітон: що відомо
Фото: Факти ICTV

У столиці та найбільшому місті Республіки Татарстан (Російська Федерація) спалахнула масштабна пожежа на заводі Хітон.

– У Казані палає завод Хітон. Є інформація, що недопалок. Бавовна, – йдеться у повідомленні Збройних сил України.

За даними МНС Росії, горить одноповерховий склад на площі 1 тис. кв. м. Прокремлівські видання повідомляють, що горять куби з олією. Поки що інформації щодо постраждалих немає.

За попередньою інформацією, стався обвал покрівлі. Пожежу гасять 110 осіб та 34 одиниці техніки.

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Завод Хітон виробляє побутову хімію та лакофарбову продукцію. За словами місцевих охоронців, на території переважно перебувають орендарі, а завод має лише один цех.

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