Серпень, 14 в 20:42

У столиці та найбільшому місті Республіки Татарстан (Російська Федерація) спалахнула масштабна пожежа на заводі Хітон.

– У Казані палає завод Хітон. Є інформація, що недопалок. Бавовна, – йдеться у повідомленні Збройних сил України.

За даними МНС Росії, горить одноповерховий склад на площі 1 тис. кв. м. Прокремлівські видання повідомляють, що горять куби з олією. Поки що інформації щодо постраждалих немає.

За попередньою інформацією, стався обвал покрівлі. Пожежу гасять 110 осіб та 34 одиниці техніки.

Зараз дивляться

Завод Хітон виробляє побутову хімію та лакофарбову продукцію. За словами місцевих охоронців, на території переважно перебувають орендарі, а завод має лише один цех.