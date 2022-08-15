Чому Москва мовчить про справжню причину вибухів у Криму і як може відповісти Путін

Серпень, 15 в 20:24

9 серпня – в окупованому Криму у самому розпалі триває курортний сезону для російських туристів, які вже півроку не помічають війну в Україні. І раптом очевидці нараховують від 15 до 20 вибухів.

Їхня потужність така, що у навколишніх будинків вилітає скло. Палає військовий аеродром Саки, де розміщена купа авіаційної техніки окупантів. Для росіян – це стає справжнім шоком.

Трохи раніше того ж дня – лунають вибухи у Генічеську, поряд з окупованим Кримом. Дві події пов’язує один важливий факт. Лише за одну добу російська армія втратила два стратегічні об’єкти – у Генічеську вибухнули військові склади, а під Євпаторією знищено аеродром. Особливість цих цілей у тому, що вони знаходяться на великій відстані – у майже 200 км – від контрольованої Україною території.

Зараз дивляться

Всі вже звикли, як щоночі на окупованій території палають склади або руйнуються мости – від українських HIMARS. Але що могло вразити ворожі позиції настільки далеко.

Теоретично це можуть бути перероблені з протикорабельних у наземні ракети Нептун або Гарпун, що мають дальність у 280 чи 220 км відповідно. Або ж американські ракети ATACMS з дальністю під 300 км чи стандартні GMLRS від HIMARS. Втім, останній варіант навряд чи можливий: їхня дальність замала, а ATACMS офіційно на українському озброєнні немає. Та й у Пентагоні одразу заявили, що не передавали Україні зброю, якою можна було б завдати удару по Криму.

Наступного дня міжнародні організації опублікували супутникові знімки. На них видно у що перетворилися російські бомбардувальники Су-24 та винищувачі Су-30. Таких одночасних втрат авіації в Росії не було з часів Другої світової. Речник командування ВПС України Юрій Ігнат каже – аеродром для росіян мав стратегічне значення. Саме з цієї авіабази російські літаки летіли бомбити Миколаївську, Запорізьку та Херсонську області. До того ж, тут був спеціальний полігон.

Але справжню причину вибухів – несподівано замовчують усі. Ані українська, ані російська сторона не вказують, що це був ракетний удар з українського боку. Хоча у своєму пості українське Міноборони потролило росіян, де-факто натякнувши – чия це була операція.

— Міноборони України не може встановити причину займання, однак вкотре нагадує про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях… Зберігайте спокій та вірте збройним силам України.

Американські спостерігачі хоч і вважають удар українським, відмовляються від ракетної версії. Вони припускають, що це була вибухівка, пронесена диверсантами. Але військовий аналітик Сергій Грабський таку версію відкидає.

— Можу сказати, чого не було. Не було диверсантів з вибухівкою, не було HIMARS. Оцінив по кількості і якості вибухів, якщо ми говоримо про Крим, і по висоті стовбуру диму – це колосальна кількість вибухівки.

У свою чергу, російські пропагандисти назвали удари по Криму головотяпством та детонацією боєприпасів. Чому саме така версія найменш болюча для Кремля – пояснює Віталій Портніков.

— Представники силових структур не хочуть доповідати Путіну про те, що українці можуть діяти в Криму. Росія нинішня базується на анексії Криму, і тому будь-які інциденти в Криму – це удар по Путіну. Вони не хочуть говорити йому, що пропустили такий удар, тому аварія.

Ще одна причина – визнавши провал у Криму, Росія може втратити багатьох покупців на свою “непереможну” зброю. Втім, наскільки з військової точки зору удар по кримській авіабазі стане катастрофічним для Кремля — говорити поки рано. А от політично він став досить болючим.

За даними окупантів, близько 600 тис. громадян Росії поселилися в окупованому Криму. І ця частина населення дуже перелякана. Такі серйозні втрати в Криму співставні з втратою флагману Чорноморського флоту. Такого ляпаса військова машина РФ і Путін особисто – давно не отримували.

Політтехнолог Михайло Шейтельман каже – цим ударом поставлена під питання вся легітимність Путіна. Адже чи не єдине його досягнення за весь час при владі – це по суті загарбаний Крим. Економіка провалена санкціями, на фронті успіхів нема. А тепер – і в Криму небезпечно! До Путіна виникає все більше питань у тих, на кому стоїть його влада – ФСБшники. Які також втратили багато, бо “Акела – промахнувся”.

Та як би там не було, а підтримувати Південний фронт окупантам тепер стане важче, – переконані військові експерти. Але й РФ, очевидно, не сидітиме, склавши руки. Після успіхів ЗСУ на Херсонщині, російська армія вже й так пожертвувала масованим наступом на Донбасі, щоб зміцнити свої позиції на Півдні. Ну, а вибухи у Криму – можуть ще більше скорегувати плани росіян.

— Для Путіна немає ніяких кордонів, в принципі! Йому абсолютно все рівно на кількість жертв його відповіді, йому важливо, щоб ті, хто на нього напав, відчули, що його відповідь є асиметричною, – каже Портніков.

Попри вибухи в Новофедорівці, кримський міст та й загалом увесь півострів буде тепер ахіллесовою п’ятою для росіян. Ну, а Україна, схоже, і далі продовжуватиме свою тактику – поки становище окупантів на окупованих територіях не стане нестерпним та безперспективним.

Незалежно від того, якою зброєю було знищено аеродром у Криму, це може означати початок нової фази війни, в ході якої підрозділи країни окупанта не зможуть почуватися комфортно навіть у глибокому тилу.

Фото: tZE inform