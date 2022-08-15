Лізла вулицею рачки у крові: під Одесою у матері відібрали п’ятирічну дівчинку

Серпень, 15 в 18:29

В Одеській області у матері відібрали занедбану п’ятирічну дівчинку, яка пересувалася вулицею рачки. Дитина була вся у крові, тому місцеві жителі подумали, що відбулася автокатастрофа у Біляївці.

За даними Національної поліції в Одеській області, взагалі матір має чотирьох дітей. Найстарша 20-річна донька опікується 16-річною сестрою, ще одна 12-річна дівчинка проживає з бабусею. Четверта дитина – це п’ятирічна Мілана.

– Ми кожного дня зіштовхуємося з проблемами дітей, але історія п’ятирічної Мілани проймає до сліз. Дитину помітили на вулиці, коли вона пересувалася рачки. З’ясувалося: у дівчинки з народження були проблеми з тазовими кістками, їй цілком реально було допомогти, але мати, яка зловживає алкоголем, нікому не показувала доньку, – зазначила поліцейська ювенальної превенції Анжела Нарадько.

Служба у справах дітей вилучила п’ятирічну Мілану з родини. Два тижні дитина перебувала в лікарні, потім її передали до патронатної родини. Наразі Мілана готується до обстеження в дитячій обласній клінічній лікарні. Попереду на неї очікує довготривале лікування та реабілітація. Відомо, що батько дівчинки помер.

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Проти матері Мілани склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Жінку хочуть позбавити батьківських прав.