Серпень, 16 в 13:50

Українські рятувальники ліквідовують наслідки негоди у кількох регіонах.

Так, через сильний дощ у Заводському, Шевченківському та Олександрівському районах Запоріжжя дерева впали на проїжджі та пішохідні частини дороги.

На щастя, ніхто не постраждав. Співробітники Служби порятунку прибрали сім дерев з доріг і тротуарів.

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Повалені дерева і ріки на дорогах: Запоріжжя та Одесу накрила негода / 4 фотографии

Тим часом в Одесі після грози і сильної зливи підтоплені декілька вулиць. Через це тимчасово не курсують деякі трамваї і тролейбуси.

Повалені дерева і ріки на дорогах: Запоріжжя та Одесу накрила негода / 4 фотографии

На дорогах міста утворилися ледь не ріки. Місцеві ЗМІ повідомляють про підтоплення в районі Одеси Пересип. У Газовому провулку вже відкачують воду.

В Укргідрометцентрі попереджають, що дощі і грози 16 серпня очікуються на всій території України.

Джерело: ДСНС, Думська

Фото: ДСНС, Думська