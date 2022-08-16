Станція київського метро Теремки відновила роботу
Фото: Depositphotos
Вранці 16 серпня станцію київського метро Теремки було закрито для пасажирів через задимлення в підземному переході.
Оновлено о 10.04. Станція метро Теремки відновила роботу у звичайному режимі.
Зараз дивляться
9.45 Через задимлення у підземному переході станція Теремки Київського метрополітену зачинена на вхід та вихід.
За даними КМДА, на місце виїхали фахівці.
Адміністрація Київського метрополітену про відкриття станції повідомить додатково.
Нещодавно у київському метро невідомий чоловік розпилив їдку речовину.
Інцидент стався на станції Площа Льва Толстого. У багатьох пасажирів були проблеми із диханням та спостерігався кашель.