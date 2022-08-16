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Станція київського метро Теремки відновила роботу

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Метро в Киеве
Фото: Depositphotos

Вранці 16 серпня станцію київського метро Теремки було закрито для пасажирів через задимлення в підземному переході.

Оновлено о 10.04. Станція метро Теремки відновила роботу у звичайному режимі.

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9.45 Через задимлення у підземному переході станція Теремки Київського метрополітену зачинена на вхід та вихід.

За даними КМДА, на місце виїхали фахівці.

Адміністрація Київського метрополітену про відкриття станції повідомить додатково.

Нещодавно у київському метро невідомий чоловік розпилив їдку речовину.

Інцидент стався на станції Площа Льва Толстого. У багатьох пасажирів були проблеми із диханням та спостерігався кашель.

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Джерело: КМДА
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