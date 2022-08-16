У Донецьку на міні підірвалася російська пропагандистка Сулейманова

Серпень, 16 в 14:14

У тимчасово окупованому Донецьку загинула кремлівська пропагандистка Земфіра Сулейманова. Авто, в якому їхала жінка, підірвалося на міні.

Про це повідомило видання Новая газета з посиланням на брата Сулейманової.

За попередньою інформацією, міна здетонувала у Кіровському районі міста. Пропагандистка 1997 року народження отримала осколкові поранення, від яких померла у лікарні.

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На Донбас Сулейманова приїхала як “волонтер та журналіст”. Відомо, що на тимчасово окуповану територію України вона приїхала 6 серпня. За її словами, на окупованій Донеччині вона хотіла займатися “гуманітарною допомогою”.

Спершу з’явилася інформація, що жінка працювала на кремлівський пропагандистський ресурс Russia Today, але там це спростували.

Сулейманова була членом російської фашистської партії націонал-більшовиків, заснованої антиукраїнцем та екстремістом Едуардом Лімоновим.

Напередодні стало відомо, що у Донецькій області загинув російський чиновник з Алтайського краю Євген Новіков, який приїхав допомагати окупантам у квазіреспубліці “ДНР”.

Джерело: Новая газета