У Донецьку на міні підірвалася російська пропагандистка Сулейманова
У тимчасово окупованому Донецьку загинула кремлівська пропагандистка Земфіра Сулейманова. Авто, в якому їхала жінка, підірвалося на міні.
Про це повідомило видання Новая газета з посиланням на брата Сулейманової.
За попередньою інформацією, міна здетонувала у Кіровському районі міста. Пропагандистка 1997 року народження отримала осколкові поранення, від яких померла у лікарні.
На Донбас Сулейманова приїхала як “волонтер та журналіст”. Відомо, що на тимчасово окуповану територію України вона приїхала 6 серпня. За її словами, на окупованій Донеччині вона хотіла займатися “гуманітарною допомогою”.
Спершу з’явилася інформація, що жінка працювала на кремлівський пропагандистський ресурс Russia Today, але там це спростували.
Сулейманова була членом російської фашистської партії націонал-більшовиків, заснованої антиукраїнцем та екстремістом Едуардом Лімоновим.
Напередодні стало відомо, що у Донецькій області загинув російський чиновник з Алтайського краю Євген Новіков, який приїхав допомагати окупантам у квазіреспубліці “ДНР”.
Джерело: Новая газета