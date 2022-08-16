Серпень, 16 в 12:53

Окупаційна влада Криму опублікувала перші фотографії пошкодженого залізничного полотна через вибух у Джанкойському районі.

Про це повідомляють Факти ICTV із посиланням на Telegram-канали.

Окупаційна влада запевняє, що пошкодження незначні та ремонтні роботи завершені.

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Так званий голова Криму Сергій Аксьонов заявив, що рух поїздів на цій ділянці планують відновити після гарантування безпеки.

Військовий журналіст Андрій Цаплієнко в Telegram написав, що в районі залізничної станції Азовська проводилося розвантаження 17 ББМ, 10 САУ Гвоздика, семи САУ Мста-С, двох САУ Піон, трьох одиниць РСЗВ БМ-21 Град, а також боєприпасів.

– Ну ось власне, що вибухало вранці в Криму, ще й пошкодило рашистам заразом трохи залізничної колії, – зазначив журналіст.

За словами народного депутата України Олексія Гончаренка, серед постраждалих від вибухів у Джанкої є військові.

Вранці 16 серпня у тимчасово окупованому Криму неподалік Джанкоя пролунали вибухи. У Міноборони РФ повідомили, що детонують боєприпаси у селі Майське Джанкойського району.

Із села вже евакуювали близько 2 тис. місцевих мешканців.

Джерело: Олексій Гончаренко, Андрій Цаплієнко