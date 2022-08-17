Серпень, 17 в 15:20

У Києві зловмисник обпоїв жінку психотропною речовиною і забрав у неї золотий ланцюжок та мобільний телефон.

Відомо, що потерпіла домовилася на сайті знайомств про побачення з чоловіком. Під час відпочинку в кафе їй раптово стало погано, і новий знайомий разом зі своїм спільником посадили її до авто. Потерпіла бачила, як зловмисники забирають у неї мобільний телефон та знімають з шиї золотий ланцюжок, а далі вона втратила свідомість. Непритомну жінку знайшли біля під’їзду будинку.

Лікарі констатували у 46-річної місцевої мешканки гостре отруєння психотропною речовиною. Зараз вона перебуває під наглядом медиків.

Зараз дивляться

Через декілька годин правоохоронці затримали нападників. Під час проведення обшуків у помешканні одного з підозрюваних слідчо-оперативна група виявила золотий ланцюжок потерпілої, а в автомобілі іншого — її мобільний телефон.

Нападниками виявилися іноземець, 1982 року народження, та громадянин України, 1964 року народження. За фактом скоєнного розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України — розбій, поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, вчинений в умовах воєнного стану. Фігурантам повідомили про підозру.

Їм загрожує до 15 років в’язниці з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.

Обпоїли психотропною речовиною та обікрали: у Києві жінка стала жертвою на побаченні / 5 фотографий

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція Києва