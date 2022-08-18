Серпень, 18 в 14:20

У Миколаєві лунають вибухи. Міський голова Олександр Сєнкевич просить місцевих мешканців залишатися в укриттях.

Під час вибухів у Миколаєві та області лунала повітряна тривога.

Оновлено о 14.20. Пізніше Сєнкевич повідомив, що за попередньою інформацією, внаслідок денних обстрілів 18 серпня двоє осіб отримали поранення, їх ушпиталили. Ще одна людина померла дорогою до медзакладу.

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Наразі правоохоронці збирають детальну інформацію про наслідки обстрілів.

Міський голова додав, що про райони ураження та інші подробиці він повідомить згодом.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 176-ту добу.

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