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У Новій Каховці вдруге за вечір прогриміла серія потужних вибухів

Юля Захарченко, редакторка стрічки
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У Новій Каховці вдруге за вечір прогриміла серія потужних вибухів
Фото: Depositphotos

У Херсонській області вдруге за вечір прогриміла серія потужних вибухів у Новій Каховці. За неофіційними даними, завдано точкових ударів по військових об’єктах російської армії.

У російських виданнях пишуть про прильоти по мосту у Новій Каховці в районі гідроелектростанції.

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Ввечері у Херсонській області пролунали потужні вибухи у Новій Каховці. Низку вибухів почули й у Криму, зокрема, у Керчі.

Крім того, на території Кримського півострова у Севастополі пролунали потужні вибухи на військовому аеродромі Бельбек.

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