У Новій Каховці вдруге за вечір прогриміла серія потужних вибухів
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У Херсонській області вдруге за вечір прогриміла серія потужних вибухів у Новій Каховці. За неофіційними даними, завдано точкових ударів по військових об’єктах російської армії.
У російських виданнях пишуть про прильоти по мосту у Новій Каховці в районі гідроелектростанції.
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Ввечері у Херсонській області пролунали потужні вибухи у Новій Каховці. Низку вибухів почули й у Криму, зокрема, у Керчі.
Крім того, на території Кримського півострова у Севастополі пролунали потужні вибухи на військовому аеродромі Бельбек.