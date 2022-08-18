Серпень, 18 в 15:56

У тимчасово окупованому Криму повідомляють про вибухи 18 серпня у Чорноморському районі. Наразі достовірних даних з цього приводу немає.

Місцеві Telegram-канали з посиланням на очевидців пишуть, що пожежа спалахнула у селі Міжводне Чорноморського району.

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Російські ЗМІ пишуть, що це горить суха трава.

Село Міжводне знаходиться у близько 160 км від лінії фронту.

У селищі Міжводне є аеропорт, який функціонував за радянських часів. Зокрема, легкий АН-2 виконував рейси з Міжводного до Сімферополя. Пізніше летовище використовували дельтапланеристи.

Після тимчасової окупації Криму росіяни заявляли, що хочуть відновити аеропорт для туристів.

Вдень 16 серпня на військовому об’єкті в Криму у Гвардійському пролунало кілька вибухів.

Раніше того ж дня чули вибухи у Криму у Джанкойському районі. За попередньою інформацією, у смт Азовське здетонував черговий склад боєприпасів окупантів.

У російському Міноборони заявили, що відбулася детонація боєприпасів у селі Майське теж Джанкойського району.