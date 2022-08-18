Жінка в Індії відрізала ножем геніталії коханця, коли він хотів зґвалтувати її доньку

Серпень, 18 в 12:48

В Індії жінка відрізала кухонним ножем геніталії свого хлопця, щоб “провчити його”, після того як він намагався зґвалтувати її 14-річну доньку.

Як пише видання Daily Mail, інцидент стався у штаті Уттар-Прадеш, що за 160 км на схід від Нью-Делі.

36-річна жінка саме повернулася додому, де застала свого 32-річного бойфренда на гарячому. Останні два роки ця жінка проживала зі своїм новим коханим після розлучення з чоловіком-алкоголіком.

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Вона пояснила, що її хлопець у паніці намагався на неї напасти, коли вона захищала свою доньку.

— Тож я принесла з кухні ніж і відрізала йому інтимні частини тіла, щоб провчити його. Я не шкодую про те, що зробила, — заявила вона.

За словами офіцера поліцейської дільниці Лахімпура, чоловіка буде притягнено до відповідальності за зґвалтування згідно із Законом про захист дітей від сексуальних злочинів (POCSO).

У поліції заявили, що стан обвинуваченого критичний і він може бути перевезений до столиці штату Уттар-Прадеш – Лакхнау для подальшого лікування. Наразі невідомо, чи пред’являть матері якісь звинувачення.