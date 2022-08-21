Під Харковом викрили чоловіка, який передав росіянам викрадені продукти та пальне

Серпень, 21 в 16:59

У Харківській області повідомили про підозру 38-річному чоловіку, який намагався догодити російським окупантам. Він розграбував військові частини та склади у Вовчанську, після чого передавав загарбникам вкрадені продукти та паливно-мастильні матеріали.

За даними Харківської обласної прокуратури, житель розграбував військові частини Національної гвардії у Вовчанську, складські приміщення ТОВ Вовчанський м’ясокомбінат, підприємства з виробництва цукру у смт Білий Колодязь. Чоловік це зробив заради того, щоб догодити окупантам.

На цьому він не зупинився. Чоловік передавав представникам РФ відомості щодо проукраїнськи налаштованих громадян, які проживають на території громади. До того ж підозрюваний особисто супроводжував російську армію на автомобілі, щоб окупанти краще дізналися місцевість.

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Чоловіка затримали та повідомили про підозру за фактом пособництва державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України), за що передбачено тюремне ув’язнення до 12 років з позбавленням права займатися певною діяльністю до 15 років та можливою конфіскацією майна. Наразі триває досудове розслідування.

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Джерело: Харківська обласна прокуратура