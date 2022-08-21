Серпень, 21 в 19:51

У Дніпропетровській області російська армія обстріляла центральне кладовище Марганця зі ствольної артилерії. Про це повідомив очільник Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

Він оприлюднив відеозапис з місця обстрілів. На кадрах можна помітити, що деякі пам’ятники на могилах пошкоджені внаслідок ударів РФ по місту.

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До того ж російські війська вдарили з Ураганів по Зеленодольській територіальній громаді у Криворізькому районі, повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко зазначив, що внаслідок обстрілів по ОТГ загинула одна жінка. Попередньо ще постраждали шестеро людей, серед яких одна дитина. На території області зафіксували пошкодження житлових будинків та дитячого садочка.