Серпень, 21 в 10:30

У Кропивницькому 20 серпня знайдено мертвим начальника управління СБУ в Кіровоградській області Олександра Наконечного.

Наразі СБУ та Державне бюро розслідувань вивчають обставини смерті.

Як повідомив депутат Кропивницької районної ради Андрій Лаврусь, полковник СБУ перебував вдома та здійснив із пістолета постріл собі у голову. Від отриманого вогнепального поранення помер на місці.

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Олександр Наконечний очолив СБУ Кіровоградщини на початку 2021 року.

До призначення в СБУ працював у відділі контррозвідки та понад 10 років – у підрозділі боротьби з корупцією та організованою злочинністю київського Головного управління СБУ.

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Фото: Ігор Демчук, Україна-Центр