Серпень, 21 в 18:41

В Одеській області пролунало декілька вибухів, повідомляють місцеві жителі. Вибухи було чути у передмісті Одеси.

В Оперативному командуванні Південь заявили, що вибух, який чули одесити, це знешкодження ще однієї міни у прибережних водах. Це підтвердив і речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

– Без паніки! Силами підривної команди угруповання різнорідних сил Півдня України знищено другу протягом доби дрейфуючу якірну міну, – розповів Братчук.

Станом на 18:41, повітряна тривога по Україні лунає лише у Луганській області безперервно з 4 квітня о 19:45.

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