У передмісті Одеси пролунали вибухи – що відомо
Підтверджено
Фото: Факти ICTV
В Одеській області пролунало декілька вибухів, повідомляють місцеві жителі. Вибухи було чути у передмісті Одеси.
В Оперативному командуванні Південь заявили, що вибух, який чули одесити, це знешкодження ще однієї міни у прибережних водах. Це підтвердив і речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
– Без паніки! Силами підривної команди угруповання різнорідних сил Півдня України знищено другу протягом доби дрейфуючу якірну міну, – розповів Братчук.
Станом на 18:41, повітряна тривога по Україні лунає лише у Луганській області безперервно з 4 квітня о 19:45.
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