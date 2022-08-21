Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події

У Саках у Криму прогриміла серія вибухів

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
вибух

На території Кримського півострова прогриміла серія потужних вибухів у Саках, повідомляють місцеві жителі.

У Telegram-каналі Збройні сили України. Війна з окупантами підтвердили, що у місті пролунали вибухи.

– Саки, Крим. Чутно вибухи. Інформація уточнюється. Саки — це поруч з Новофедорівкою, де мінуснулася авіабаза русні, – йдеться у повідомленні.

Станом на 19:25, повітряна тривога по Україні лунає лише у Луганській області безперервно з 4 квітня 19:45.

Зараз дивляться

Читайте
В Євпаторії у Криму прогриміли потужні вибухи

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка