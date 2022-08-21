Серпень, 21 в 19:25

На території Кримського півострова прогриміла серія потужних вибухів у Саках, повідомляють місцеві жителі.

У Telegram-каналі Збройні сили України. Війна з окупантами підтвердили, що у місті пролунали вибухи.

– Саки, Крим. Чутно вибухи. Інформація уточнюється. Саки — це поруч з Новофедорівкою, де мінуснулася авіабаза русні, – йдеться у повідомленні.

Станом на 19:25, повітряна тривога по Україні лунає лише у Луганській області безперервно з 4 квітня 19:45.

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