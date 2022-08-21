Серпень, 21 в 12:29

У Харкові чутно звуки вибухів. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Наразі у Харкові та області оголошено повітряну тривогу.

У ніч на 21 серпня росіяни обстріляли Харківську область. Вони запустили ракети з російського Бєлгорода.

Зараз дивляться

Один із снарядів влучив у недобудований приватний будинок у селищі Рогань Харківського району. Поранення дістали 36-річний чоловік та 24-річна жінка.

У селищі Докучаєвське Харківського району двома ракетами пошкоджено господарчі будівлі закладу освіти.

Тим часом у Генштабі ЗСУ повідомляють, що на Харківському напрямку російські війська обстріляли із ствольної та реактивної артилерії райони Прудянки, Руських Тишків, Шестакового, Піщаного та Печенігів.

Більше про ситуацію на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.