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Факти / Надзвичайні події

На Миколаївщині СБУ нейтралізувала банду торговців зброєю

Валентина Летяк, редакторка стрічки
СБУ нейтралізувала банду торговців зброєю
Фото: СБУ

У Миколаївській області співробітники СБУ нейтралізували банду, яка займалася незаконним збутом зброї у прифронтових районах. Затримали двох організаторів.

Зловмисники намагалися продати автомат АК-74 з боєприпасами за 40 тис. грн.

Під час обшуків у затриманих вилучили снайперську гвинтівку з “глушниками”, шість бойових гранат Ф-1 та РГД, осколкові гранати, п’ять автоматів Калашникова, зокрема російського виробництва, 14 пістолетів і револьвер, димові шашки та електродетонатор, а також понад 4 тис. набоїв різного калібру.

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До складу банди входило кілька жителів Вознесенська, які шукали клієнтів через зв’язки в кримінальних колах.

Затриманим оголошено підозру за ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) і наразі вирішується питання щодо запобіжного заходу у вигляді арешту.

СБУ нейтралізувала банду торговців зброєю
СБУ нейтралізувала банду торговців зброєю
СБУ нейтралізувала банду торговців зброєю
СБУ нейтралізувала банду торговців зброєю
На Миколаївщині СБУ нейтралізувала банду торговців зброєю / 2 фотографии

Співробітники СБУ працюють над встановленням джерел надходження зброї та притягнення до відповідальності всіх учасників злочинної групи.

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Джерело: СБУ
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