Серпень, 22 в 10:21

В Одеській області було чутно вибух. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Наразі в Одесі та області оголошено повітряну тривогу.

До слова, уночі 21 серпня російські війська атакували Одеську область п’ятьма ракетами.

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Три з них влучили на територію одного з сільськогосподарських підприємств Одеського району. Дві інші ракети типу Калібр підрозділ протиповітряної оборони знищив над Чорним морем.

Тим часом у Генштабі ЗСУ повідомляють, що на Південнобузькому напрямку російські війська продовжують обстрілювати із танків, ствольної та реактивної артилерії райони низки населених пунктів.

Більше про ситуацю на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.