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Факти / Надзвичайні події

Облаштував сучасну лабораторію: у Києві затримали наркоторговця

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Облаштував сучасну лабораторію: у Києві затримали наркоторговця
Фото: Офіс генпрокурора

У Києві чоловіка підозрюють у виробництві психотропних речовин у нарколабораторії. Попередньо там реалізовували до 200 кг психотропних речовин на місяць.

За даними Офісу генерального прокурора, поліцейські затримали киянина з партією психотропних речовин вартістю понад 50 млн грн. Під час огляду його автівки виявили та вилучили 15 кг Альфа-PVP (синтетичного психостимулятора) у сухому стані та 100 л у рідкому.

Фото: Офіс генпрокурора

Всі речові докази скерували для проведення експертних досліджень. Підозрюваному обрали запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

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Чоловіка звинувачують у незаконному виробництві, виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні та збуті наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307 КК України). За злочин передбачено тюремне ув’язнення до 12 років з конфіскацією майна. Наразі триває досудове розслідування.

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Джерело: Офіс генпрокурора
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