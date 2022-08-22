Завдав збитків державі на $1,5 млн: ексдиректору Укрхімтрансаміак повідомили про підозру

Серпень, 22 в 13:33

Офіс генпрокурора повідомив про підозру ексдиректору держпідприємства у завданні збитків державі на $1,5 млн.

Як повідомляє пресслужба ОГУ, про підозру у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України) повідомили колишньому директору ДП Укрхімтрансаміак.

За даними слідства, підозрюваний у 2016-2017 році здійснив односторонню відмову від виконання зобов’язань за контрактом, надавши розпорядження призупинити процес транспортування аміаку через аміакопровід.

Зараз дивляться

— Таким чином посадовець намагався вплинути на російське підприємство-виробника для перегляду діючого на той час тарифу за надання послуг, – йдеться у повідомленні.

Але замість підвищення тарифів на транспортування аміаку, ексдиректор досяг іншого результату – винесення Міжнародним комерційним арбітражним судом рішення про стягнення $1,5 млн збитків з ДП Укрхімтрансаміак на користь російського підприємства, яке було реально виконано.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими територіального управління ДБР у місті Києві, за оперативного супроводу ГУ ДЗНД СБУ.