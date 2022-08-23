Хотіла 500 тис. грн: на Чернігівщині поліцейські викрили жінку при продажі гуманітарки

Серпень, 23 в 16:16

На Чернігівщині місцева мешканка отримала від громадської організації гуманітарну допомогу для мешканців та тероборони Новгород-Сіверської територіальної громади – харчові продукти, засоби гігієни, одяг та військову амуніцію.

Проте замість того, щоб доставити гуманітарку, фігурантка продала її частину. Пізніше домовилася і про реалізацію наступної партії на понад 460 тис. грн. Проте її злочинному “бізнесу” завадили поліцейські, які викрили зловмисницю під час спроби продати гуманітарну допомогу.

За скоєне жінці може загрожувати позбавлення волі на строк від 5 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

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Джерело: МВС України

Фото: МВС України