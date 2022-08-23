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Пошкоджені будинки, машини, мережа водопостачання: росіяни обстріляли Дніпропетровщину

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Пошкоджені будинки, машини, мережа водопостачання: росіяни обстріляли Дніпропетровщину
Фото: Офіс генпрокурора

У Дніпропетровській області російська армія обстріляла житловий квартал Марганця з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок артилерійського обстрілу постраждали дві жінки, одну з них госпіталізували до лікарні.

За даними Офісу генерального прокурора, пошкоджено житлові будинки, господарські споруди та мережу водопостачання на території міста.

Фото: Офіс генпрокурора

Під обстріл російських окупантів потрапило смт Червоногригорівка, внаслідок чого пошкоджено приватні будинки, автомобілі містян та лінії електропередачі.

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А вчора під ворожим вогнем опинилося село Мар’янське. Внаслідок обстрілів загинула одна жінка та поранено ще двох місцевих жителів, пошкоджено приватні будинки.

На місці подій працюють прокурори, слідчі поліції, експерти. В Офісі генпрокурора наголосили, що на цих територіях відсутні військові об’єкти.

Прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України), за яке передбачено тюремне ув’язнення до 15 років або довічне позбавлення волі.

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Джерело: Офіс генпрокурора
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