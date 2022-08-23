Серпень, 23 в 12:44

У Дніпропетровській області російська армія обстріляла житловий квартал Марганця з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок артилерійського обстрілу постраждали дві жінки, одну з них госпіталізували до лікарні.

За даними Офісу генерального прокурора, пошкоджено житлові будинки, господарські споруди та мережу водопостачання на території міста.

Під обстріл російських окупантів потрапило смт Червоногригорівка, внаслідок чого пошкоджено приватні будинки, автомобілі містян та лінії електропередачі.

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А вчора під ворожим вогнем опинилося село Мар’янське. Внаслідок обстрілів загинула одна жінка та поранено ще двох місцевих жителів, пошкоджено приватні будинки.

На місці подій працюють прокурори, слідчі поліції, експерти. В Офісі генпрокурора наголосили, що на цих територіях відсутні військові об’єкти.

Прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України), за яке передбачено тюремне ув’язнення до 15 років або довічне позбавлення волі.