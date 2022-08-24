У Нікополі, Миргороді, на Сумщині та Черкащині чутно вибухи
Під час повітряної тривоги пролунали вибухи у Нікополі Дніпропетровської області, у місті Миргород, що на Полтавщині, та на Сумщині.
Про це повідомляють у соцмережах.
Так, голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін у своєму Telegram-каналі повідомив, що зафіксували щонайменше чотири ворожі “прильоти” по інфраструктурі міста Миргород.
Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець закликав жителів регіону під час тривоги не виходити з укриттів. А у місцевих Telegram-каналах пишуть, що в області працює наша ППО.
ОНОВЛЕНО о 11:50
Згодом Ігор Табурець повідомив, що під час повітряної тривоги сили ППО збили над Черкащиною ворожу ракету.
Сьогодні вночі в Харкові пролунали вибухи – під обстріл потрапив Новобаварський район. Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про прильоти за кількома адресами.
Джерело: Дмитро Лунін, Ігор Табурець