Серпень, 24 в 11:16

Під час повітряної тривоги пролунали вибухи у Нікополі Дніпропетровської області, у місті Миргород, що на Полтавщині, та на Сумщині.

Про це повідомляють у соцмережах.

Так, голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін у своєму Telegram-каналі повідомив, що зафіксували щонайменше чотири ворожі “прильоти” по інфраструктурі міста Миргород.

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Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець закликав жителів регіону під час тривоги не виходити з укриттів. А у місцевих Telegram-каналах пишуть, що в області працює наша ППО.

ОНОВЛЕНО о 11:50

Згодом Ігор Табурець повідомив, що під час повітряної тривоги сили ППО збили над Черкащиною ворожу ракету.

Сьогодні вночі в Харкові пролунали вибухи – під обстріл потрапив Новобаварський район. Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про прильоти за кількома адресами.

Джерело: Дмитро Лунін, Ігор Табурець