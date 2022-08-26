Евакуювали 12 людей: Львові серед ночі обвалився будинок
Фото: ДСНС
Уночі 26 серпня у центрі Львова сталося часткове руйнування житлового будинку.
Евакуювали 12 людей: Львові серед ночі обвалився будинок / 8 фотографий
Надзвичайна подія сталась у триповерхівці на проспекті Свободи близько 01:30.
Одна квартира та два нежитлові приміщення зруйновані повністю.
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Ще в двох квартирах зафіксовані часткові руйнування.
Рятувальники евакуювали 12 людей. Серед них була й чотирирічна дитина.
Людей, які могли опинитись під завалами, шукав пес на ім’я Зоя.
Крім кінологів, до рятувальних робіт залучили 42 працівників Держслужби з надзвичайних ситуацій.
Пошуки завершились о 04:57. Постраждалих не виявили.