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Факти / Надзвичайні події

Евакуювали 12 людей: Львові серед ночі обвалився будинок

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Евакуювали 12 людей: Львові серед ночі обвалився будинок
Фото: ДСНС

Уночі 26 серпня у центрі Львова сталося часткове руйнування житлового будинку.

Евакуювали 12 людей: Львові серед ночі обвалився будинок / 8 фотографий

Надзвичайна подія сталась у триповерхівці на проспекті Свободи близько 01:30.

Одна квартира та два нежитлові приміщення зруйновані повністю.

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Ще в двох квартирах зафіксовані часткові руйнування.

Рятувальники евакуювали 12 людей. Серед них була й чотирирічна дитина.

Людей, які могли опинитись під завалами, шукав пес на ім’я Зоя.

Крім кінологів, до рятувальних робіт залучили 42 працівників Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Пошуки завершились о 04:57. Постраждалих не виявили.

Джерело: ДСНС
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